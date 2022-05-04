Барселона, ISE 2022: 800+ участников

04.05.2022 09:12

Более 800 компаний примут участие в выставке Integrated Systems Europe (ISE), которая пройдёт в Барселоне с 10 по 13 мая. Это меньше, чем в предыдущие годы (1200 в 2020 и 1400 в 2019), но организаторы всё равно довольны: ISE по-прежнему самое крупное мероприятие в отрасли. Прогнозы на будущее тоже самые оптимистичные: ожидается, что в 2026 году число участников может достичь 1775.

Среди причин, по которым на выставку приедут не все, кто планировал – перенос ISE 2022 с февраля на май, а также нынешняя эпидемиологическая ситуация в странах Азии. Так, по оценкам организаторов, только из КНР могли бы приехать около 300 компаний, но этого не случится. Ещё одна особенность выставки 2022 года – рост количества брендов из Южной Европы (Франции, Испании и Португалии); причина – в переезде ISE в Барселону после 16 лет работы в Амстердаме. Изменились и условия присутствия в выставочных павильонах: в этом году будут не нужны маски (но их придётся надевать в транспорте), а от участников и посетителей не будут требовать сертификаты о вакцинировании.

В пяти выставочных павильонах комплекса Fira Gran Via будут организованы шесть Технологических Зон. Посетители увидят новые решения в таких областях, как обучение, организация «живых» мероприятий, розничная торговля, проведение конференций, безопасность, здравоохранение и пр. В выставке примут участие такие гиганты рынка, как Barco, Christie, Google, KNX, LANG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Shure, Sony and Zoom.

Что касается технологий для дома, этот раздел будет представлен плоскопанельными телевизорами, встроенными акустическими системами, проекторами и проекционными экранами для домашних кинотеатров и кинозалов, системами освещения и безопасности и пр. Своё участие подтвердили компании Artcoustic, Crestron, L-Acoustics, KNX, Rako Controls, Sony, Storm Audio и др. Специальным событием станет иммерсивное световое шоу Immersive Art Experience: организаторы обещают уникальную VR-инсталляцию с изображением площадью 650 квадратных метров (её можно будет увидеть на территории самого выставочного комплекса) и маппинг-шоу на Площади Испании (с 9 по 11 мая в 21:00).