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Бас не как у электростатов: Audeze CRBN2


18.10.2024 11:54

 

 

Audeze CRBN2 – электростатические наушники с глубокими басами. Устройство, появившееся в 2021 году, было доработано: конструкторы Audeze внедрили в обновлённые CRBN технологию SLAM (Symmetric Linear Acoustic Modulator), и теперь наушники выдают басы, на которые обычные электростаты не способны.

 

Технология SLAM оптимизирует распределение звукового давления и улучшает воспроизведение низкочастотных звуков без роста искажений. Производитель заявляет, что звучание наушников мощное и богатое оттенками, прозрачное и с естественными басами. Все Audeze CRBN2 собираются исключительно вручную, а для их производства используются самые качественные материалы, включая натуральную кожу, которой отделаны чашки и оголовье.

 

Наушники CRBN2 совместимы со всеми 580-вольтовыми электростатическими усилителями (Stax Pro Bias). Из-за того, что в конструкции динамиков не используются магниты, наушники лёгкие – они весят всего 480 г, что позволяет носить их в течение долгого времени без ощущения усталости. Розничная цена новинки составляет 5995 долларов США.

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