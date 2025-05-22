Baseus: дом под наблюдением

22.05.2025 13:17

Камеры для уличного и домашнего наблюдения теперь можно купить в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Российские потребители могут приобрести устройства, выпускаемые под брендом Baseus. Торговая сеть объявила о начале эксклюзивных продаж моделей серии Baseus Security N1, S1 и P1, а также их более продвинутых версий.



Комплект Security N1 состоит из двух или четырёх камер и домашней станции. Управляющее приложение полностью русифицировано, оно позволяет вручную настроить до двух зон активного наблюдения и до двух «слепых» зон. Разрешение уличной камеры – 2K, максимальное расстояние, на котором камера обеспечивает чёткое изображение – 8 м. Угол обзора составляет 145 градусов; есть режим ночного видения с подсветкой 100 лм, который позволяет вести наблюдение круглосуточно. Запас работы аккумулятора – до 210 дней, защита от влаги и пыли IP67, рабочий диапазон температур составляет от -20°C до 50°C. Объём встроенной памяти 16 ГБ, ещё столько же обеспечивает дополнительный жёсткий диск. У версии N1 Plus есть восьмикратный зум, разрешение выше (2K), а батарея питания более ёмкая.



Уличные камеры Baseus Security S1 работают с Wi-Fi и оборудованы солнечной панелью, которая автоматически поворачивается, чтобы максимизировать распределение солнечного света. Характеристики модели S1: разрешение 2К, угол обзора 145 градусов, зум х8, режим ночного видения, встроенная подсветка 400 лм. Версия S1 Pro – комплект из домашней станции и двух 3К камер с широкоугольным объективом и телевиком с 8-кратным зумом. Камеры Security P1 – с интеллектуальными датчиками движения, системами обнаружения человека в кадре и детекторами детского плача (их можно использовать как видеоняню). Видео сохраняется на карту памяти объёмом до 256 ГБ. В линейку входят три модели с разными характеристиками.



