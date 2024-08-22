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Басистый «Дракон»


22.08.2024 13:44

 

 

Компания Nakamichi обновила линейку 12-дюймовых сабвуферов, предназначенных для использования с фирменной 11.4.6-канальной аудиосистемой Dragon Home Surround Sound.

 

В беспроводной комплект Dragon Home Surround Sound входит главное устройство (саундбар) длиной 58 дюймов и всенаправленные динамики окружающего звучания Omni-Motion Reference Surround. В системе с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X Pro есть шесть драйверов, излучающих звук вверх, в потолок, и 15 цифровых усилительных модулей совокупной пиковой мощностью 3000 Вт. Оригинальная модель комплектовалась двумя сабвуферами с парой оппозитно расположенных восьмидюймовых басовиков. Начав продажи Dragon, Nakamichi провела маркетинговое исследование и выяснила, что 67% респондентов предпочитают сабвуферы с драйверами диаметром 12 дюймов и больше, а 41% хотели бы установить в своих комнатах для прослушивания как минимум три сабвуфера (из них 94% заявили, что согласны на два сабвуфера, не меньше).

 

Приняв во внимание эти данные, теперь производитель предлагает желающим доукомплектовать их «Драконы» несколькими 12-дюймовыми сабами; максимальное количество, поддерживаемое системой – четыре таких устройства (их можно миксовать с 8-дюймовыми). Частотный диапазон расширен до 19 Гц, пиковая мощность увеличена до 750 Вт.

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