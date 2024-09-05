Басовитый видеопроектор

05.09.2024 10:13

На выставке IFA 2024, которая откроется в Берлине 6 сентября, свою новинку представит компания Yaber – стартап, выпускающий недорогие видеопроекторы для дома. Новый флагманский K3 Pro – «умный» центр домашних развлечений (цитата из пресс-релиза) со встроенным Google TV и аудиосистемой с глубоким басом.



На самом деле новинок две, K3 и K3 Pro, и различаются они именно звучанием, точнее, глубиной басов. Оба проектора оснащаются парой широкополосных динамиков JBL мощностью 15 Вт и пассивным радиатором, оба поддерживают Dolby Audio, но модель Pro поставляется в комплекте с отдельно стоящим сабвуфером. Изображение: 1080p, размер картинки: от 40 до 200 дюймов по диагонали. Технология NovaGlow обеспечивает «живое яркое изображение с точной передачей цветов». Интенсивность светового потока COB-источника света: 1600 ANSI люмен; производитель обещает, что даже при включённом освещении качество изображения будет хорошим, но лучше, конечно, смотреть кино в затемнённом помещении.



Ещё одна технология, CoolSwift – собственная разработка Yaber. Это U-образный радиатор и пара термоэлектрических охладителей, которые регулируют температуру внутри проектора и продлевают срок службы устройства. У проектора есть автофокус, предусмотрена автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Имеется поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0; встроенный Google TV открывает доступ к тысячам приложений, в том числе Netflix, Disney+, Prim Video и YouTube. Для проводного подключения есть два порта HDMI, управлять устройством можно с помощью голосовых команд.



