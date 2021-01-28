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Bassocontinuo обновляет серию Classic


28.01.2021 11:50

 

 

Продукция с улучшенными характеристики и более современной «внешностью» будет выпускаться под названием Classic Line 2.1. В серии представлены пять моделей стоек для Hi-Fi компонентов и AV-оборудования, а также настенные полки для проигрывателей виниловых дисков и платформы для усилителей мощности.

 

Стойки имеют модульную конструкцию. С их помощью начинающий аудиофил может собрать музыкальную систему, соответствующую его вкусам и возможностям, не вкладывая много денег в покупку стоек. Несмотря на доступные цены, модели серии функциональны, надёжны, современны и имеют пятилетнюю гарантию от производителя. По сравнению с предыдущей линейкой, стойки Bassocontinuo серии Classic Line 2.1 более устойчивы, поскольку снабжены специальными зажимами. Изменена конструкция шипов – в них появился стабилизирующий элемент, упрощающий установку.

 

Длина ножек – от 90 до 290 мм. Пользователь может менять высоту стойки благодаря съёмным цилиндрическим модулям для ножек; они выпускаются в двух вариантах, длиной пять и десять сантиметров, и могут быть приобретены дополнительно. Можно докупать и полки; каждая выдерживает нагрузку от 60 кг и имеет толщину 2,5 см. К стандартным цветам полок, Cerbero Black и Iside White (чёрный и белый), добавлены ещё два: Walnut (орех) и Wenge (насыщенный коричневый). Ножки окрашены в тёмно-серый, молочно-белый или серебристый цвета.

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