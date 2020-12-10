Bassocontinuo Ulra Feet: никакой вибрации

10.12.2020 12:45

Итальянский производитель аксессуаров для аудио компонентов Bassocontinuo представил новинку – антивибрационные ножки-подставки Ultra Feet. Они разработаны для уменьшения вибрации: продаются комплектами из трёх или четырёх подставок, регулируемых по высоте.

Ножки могут использоваться практически с любым аудио оборудованием, от лёгких виниловых «вертушек» до массивных усилителей. В зависимости от того, какие компоненты требуется «развязать» с полом, полкой или стойкой, выбирается подходящий вариант Ultra Feet – всего их четыре, различающихся величиной номинальной нагрузки (уровни 2–5, ножки разных уровней имеют разную цветную маркировку). Ножки второго уровня выдерживают нагрузку до 10 кг, пятого – от 40 до 80 кг. Если предполагается, что Ultra Feet будут использоваться вместе с фирменными стойками Bassocontinuo, то выбрать нужную модель очень просто: ножки уровня 2 соответствуют стойкам серии Classic, уровня 3 – Reference, уровня 4 – Revolution, уровня 5 – Ultimate.

Специальный материал, из которого сделаны ножки, поглощает вибрации и преобразует их энергию в тепло.

В моделях Ultra Feet высшего уровня используется Technogel, «мягкий-твердый» полиуретан, который сочетает свойства жидкости и твёрдого тела и обладает «эффектом памяти», сохраняя заданную форму. Минимальная цена за комплект (три штуки, уровень 2) в пересчёте на российские рубли составляет около 15000 рублей.