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Bassocontinuo Ulra Feet: никакой вибрации


10.12.2020 12:45

 

 

Итальянский производитель аксессуаров для аудио компонентов Bassocontinuo представил новинку – антивибрационные ножки-подставки Ultra Feet. Они разработаны для уменьшения вибрации: продаются комплектами из трёх или четырёх подставок, регулируемых по высоте.

 

Ножки могут использоваться практически с любым аудио оборудованием, от лёгких виниловых «вертушек» до массивных усилителей. В зависимости от того, какие компоненты требуется «развязать» с полом, полкой или стойкой, выбирается подходящий вариант Ultra Feet – всего их четыре, различающихся величиной номинальной нагрузки (уровни 2–5, ножки разных уровней имеют разную цветную маркировку). Ножки второго уровня выдерживают нагрузку до 10 кг, пятого – от 40 до 80 кг. Если предполагается, что Ultra Feet будут использоваться вместе с фирменными стойками Bassocontinuo, то выбрать нужную модель очень просто: ножки уровня 2 соответствуют стойкам серии Classic, уровня 3 – Reference, уровня 4 – Revolution, уровня 5 – Ultimate.
Специальный материал, из которого сделаны ножки, поглощает вибрации и преобразует их энергию в тепло.

 

В моделях Ultra Feet высшего уровня используется Technogel, «мягкий-твердый» полиуретан, который сочетает свойства жидкости и твёрдого тела и обладает «эффектом памяти», сохраняя заданную форму. Минимальная цена за комплект (три штуки, уровень 2) в пересчёте на российские рубли составляет около 15000 рублей.

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