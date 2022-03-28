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Bassocontinuo Zen: больше дзена


28.03.2022 12:45

 

 

Итальянский производитель мебельных систем для аудио компонентов Bassocontinuo объявил о том, что обновляет фирменную серию Zen Line.

 

В серии Bassocontinuo Zen Line представлено несколько моделей тумб для установки аудио-/видеокомпонентов. Все они отличаются высокой степенью кастомизации: пять стандартных и сотни индивидуальных вариантов отделки, полки различной толщины и пр. Это даёт инсталляторам, дизайнерам и конечным пользователям возможность подобрать в точности ту модель, которая полностью удовлетворяет всем требованиям проекта и подходит по размерам, функционалу и стилю.

 

Продукция, представленная в этой линейке, отличается минималистичным дизайном и выполнена в традициях японского национального искусства. Полки тумб Zen Line – плавающие, используется развязка из торлона; вся конструкция устанавливается на ножки из тефлона, также способствующие уменьшению взаимодействия тумбы с размещёнными на ней компонентами и пола и позволяющие компенсировать неровности последнего. Ре-дизайном моделей из линейки Zen занималась компания Antonio Lanzillo & Partners; её основатель – обладатель многочисленных титулов и наград архитектор-дизайнер Антонио Ланзилло.

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