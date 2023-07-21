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Баухаус в виниле


21.07.2023 01:53

 

 

Латвийская компания Reed разработала проигрыватель виниловых пластинок Muse 3A в стиле Баухаус. На «вертушку» можно установить два тонарма. Корпус устройства – из берёзы; варианты цветов: красный, чёрный или белый.

 

Привод – ременный или фрикционный. Диск слегка приподнят над корпусом, поэтому, несмотря на внушительный вес, аппарат кажется лёгким. Система подшипников – такая же, как в модели Muse 3C. Основное различие между моделями Muse 1C, Muse 3C и Muse 3A заключается в том, что в новинке используется один мощный прецизионный двигатель постоянного тока без сердечника, менее шумный, чем в других моделях.

 

Цифровой индикатор показывает скорость вращения диска (33 или 45 об/мин) и другую информацию о состоянии системы. Пользователь может установить один или два тонарма эффективной длины от 9,5″ до 12″ включительно. Розничная цена проигрывателя Reed Muse 3A – около 15 тысяч евро.

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