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«Базовый» Dynaudio: обновление серии Emit


30.06.2021 09:35

 

 

Колонки серии Emit нового поколения представила компания Dynaudio. Модели этой серии относятся к начальной ценовой категории, что не помешало им получить высокие оценки экспертов.

 

На смену полочным громкоговорителям Emit M10 и  Emit M20, полочникам Emit M30 и модели центрального канала Emit M15C приходят новые Emit 10, Emit 20, Emit 30 и Emit 25C. Кроме того. В серии появилась новая модель, напольная акустическая система Emit 50 – она становится флагманом серии.

 

Обновлённые колонки оснащаются ВЧ-динамиками Cerotar (такие же устанавливаются в модели более дорогой серии Evoke) со специальным магнитом AirFlow и 28-миллиметровой алюминиевой звуковой катушкой. Варианты отделки: белый, чёрный, орех.

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