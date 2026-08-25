Beats 360: уже скоро (или придётся подождать)

25.08.2026 13:16

Зарубежные эксперты полагают, что уже в ближайшее время может состояться долгожданная премьера наушников Beats 360. Такой вывод они делают на основании новой утечки информации: в обновлении программного обеспечения macOS Tahoe 26.7 обнаружено кодовое название Beats.



Это не первая утечка информации за последние несколько недель; кроме того, некоторое время назад пользователи соцсети Reddit обнаружили Beats 360 в каталогах крупных розничных продавцов, таких, как Amazon, после чего эти данные были удалены. Модель также фигурировала в документах Федеральной комиссии связи США, а во время чемпионата мира по футболу несколько селебрити появились с этими наушниками на публике. Из всего вышесказанного можно сделать вполне очевидный вывод: утечки, скорее всего, не случайность, а спланированные действия, подогревающие интерес потребителей к будущей новинке. Презентация Apple состоится в сентябре, и, вполне возможно, тогда же компания представит и Beats 360 (а также ранее анонсированные колонки HomePod Mini 2 и HomePod 3).



Уже имеющейся информации достаточно, чтобы предположить, что Beats 360 – модель, рассчитанная на повседневное использование. В наушниках, скорее всего, будет система активного шумоподавления, их звучание можно будет настраивать в соответствии с персональными предпочтениями пользователя, они будут совместимы с гаджетами производства как Apple, так и Android, а время их автономной работы составит «целый день» – и вот здесь, при отсутствии официальных данных, придётся ждать появления новинки, поскольку формулировка слишком размыта. Точно известно, что Beats 360 – беспроводные наушники премиального уровня, а это значит, что они могут стоить около 300 долларов США. Ожидается, что наушники будут выпускаться в нескольких цветовых вариантах: светло-сером, чёрном, голубом, розовом и, возможно, жёлтом и синем.