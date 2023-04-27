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Beats Studio Buds Plus ожидаются в мае


27.04.2023 10:21

 

 

На сайте Amazon случайно (?) появилась информация о новых беспроводных наушниках Beats. Пользователям стали доступны описания, а также изображения модели Studio Buds Plus.

 

Новинка имеет необычную внешность: корпуса наушников (как и зарядный кейс) – прозрачные. В остальном наушники похожи на модель 2021 года, разве что имеют меньшие размеры. Сообщается, что запас автономной работы новых Studio Buds Plus составит в совокупности 36 часов – на четыре часа больше, чем модель-предшественница. Кроме того, известно, что в комплект поставки будут входить четыре, а не три, пары силиконовых вкладышей – добавится размер XS. Поклонников бренда Beats порадует информация о том, что Studio Buds Plus будут поддерживать пространственное аудио – при использовании как с «айфонами», так и с «андроидами». Заявлено также наличие режима пропускания звуков извне, в два раза более эффективного, чем у оригинальной модели Studio Buds, и технологии активного шумоподавления, «способности» которой также значительно улучшены по сравнению с предыдущей версией. Владельцы «айфонов» смогут общаться с голосовым ассистентом Siri, а подключаться к смартфону наушники будут в одно касание. А вот разочаровывающая новость заключается в том, что новинка не будет влагостойкой: заявленный стандарт IPX4 означает, что Beats Studio Buds Plus выдержат попадание капель воды, но желающим поплавать в бассейне под музыку придётся поискать себе другие наушники.

 

Старт продаж запланирован на 18 мая. Как успели увидеть пользователи, прежде чем информация была удалена с сайта, розничная цена новинки составит чуть меньше 170 долларов США.

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