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Beats возвращается


31.05.2024 17:55

 

 

Двумя новинками скоро порадует своих фанатов бренд Beats. 20 июня состоится официальная презентация новых внутриканальных наушников Solo Buds, а вслед за ними в продаже появится (правда, пока не известно, когда именно это произойдёт) обновлённый компактный Bluetooth-громкоговоритель Pill.

 

Beats Solo Buds – полностью беспроводные внутриканальные наушники с аккумулятором, рассчитанным на 18 часов работы. Речь идёт о времени работы именно батарей в самих наушниках, а не о совокупном периоде, в который входит подзарядка в футляре. В последнем аккумулятора нет вообще: если наушники нужно подзарядить, это придётся делать с помощью кабеля USB-C (кладёте наушники в футляр, футляр подключаете к источнику питания). Предзаказы на новую модель Apple начнёт принимать с 18 июня, за два дня до официального релиза. Наушники будут продаваться в комплекте со сменными вкладышами четырёх размеров (XS, S, M, L). Заявлена «пассивная шумоизоляция», кастомный чип, позволяющий одним движением подключать наушники к iOS или Android-устройствам, а также поддержка функции Find My (Apple) и Find My Device (Google). Кнопка на каждом наушнике позволяет управлять воспроизведением, принимать входящие звонки, активировать голосового ассистента Siri. Цвет наушников и футляра: матовый чёрный, тёмно-серый, нежно-лиловый и красный (в последнем случае футляр будет из полупрозрачного пластика).

 

Что касается колонки Pill, эксперты уже начали предупреждать поклонников торговой марки Beats о том, что им не следует ждать чего-то принципиально нового, по крайней мере, в части дизайна. Обновлённая аудиосистема практически не отличается внешне от модели, снятой с производства в 2022 году. Устройство оснащается портом USB-C для подзарядки, а в комплект поставки будет входить кабель USB-C / USB-C. Есть замок для ручной петли – если вдруг вам нравится всюду носить колонку с собой. Pills будет выпускаться как минимум в трёх цветах (чёрный, красный, золотой) – и этим доступная на сегодня информация о новинке ограничивается.

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