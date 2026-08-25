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Беги с Shokz OpenRun Air 2


25.08.2026 13:17

 

 

Наушники с технологией костной проводимости OpenRun Air 2 – самое свежее пополнение ассортимента бренда Shokz; под этой торговой маркой выпускаются аудиоустройства, предназначенные для профессиональных спортсменов и обычных потребителей, которые уделяют много внимания спорту.

 

Shokz OpenRun Air 2 рассчитаны в первую очередь для тех, кто занимается бегом. Эти наушники – не внутриканальные: они располагаются за ушами и надёжно удерживаются там благодаря креплению особой формы. Не перекрывая слуховой проход, они позволяют слышать, что происходит вокруг. Одно из главных преимуществ новинки – фирменная технология PremiumPitch, расширяющая высокочастотный диапазон и делающая среднечастотные звуки чище, а басы – глубже. Драйверы, которыми оснащаются Shokz OpenRun Air 2 – с двойной звуковой катушкой: такая конструкция способствует более чистому воспроизведению вокала. 

 

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP67: ни обильное потоотделение, ни дождь не принесут им вреда. Заряда встроенного аккумулятора хватает на десять часов работы; музыку можно будет слушать в течение ещё двух часов после совсем короткой – пятиминутной – подзарядки. Поддерживаются функции Bluetooth Multipoint (для быстрого переключения между несколькими устройствами) и Find My Headphone (наушники будут издавать громкие звуки, если вы забыли, где их оставили, и никак не можете найти), есть четыре предустановленных режима эквалайзера и назначаемые физические кнопки. Цвета корпуса: чёрный и «льдисто-голубой»; размеры держателя: стандартный и мини. Цена новинки – 130 долларов США.

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