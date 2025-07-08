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Белее белого: Monitor Audio Studio 89


08.07.2025 17:00

 

 

Компания Monitor Audio объявила о начале выпуска акустических систем Studio 89 в новой отделке High Gloss White (глянцевый белый).

 

Колонки серии выполнены в стиле, напоминающем о легендарных фирменных громкоговорителях из линейки Studio, выпускавшихся в 1980-х. Внешность – прежняя, электроника и прочие инженерные решения – самые современные. Акустические системы Studio 89 рассчитаны на взыскательных аудиофилов, потребителей, которые уделяют много внимания дизайну, а также профессионалов в сфере аудио и видео. Несмотря на довольно скромные размеры, Monitor Audio Studio 89 характеризуются великолепным звучанием. Последний – «заслуга» точечного источника звука MTM (Mid-Tweeter-Mid) с высокочастотным излучателем MPD III последнего поколения, а также пары 108-миллиметровых мидбасовых драйверов RDT III. Кроссовер – третьего порядка.

 

Корпус колонки – с боковыми стенками толщиной 15 мм и передней панелью толщиной 18 мм. Система внутренних распорок обеспечивает высокую жёсткость. Фазоинверторы – слотовые HiVe II, расположенные на верхней и нижней панелях АС. Studio 89 можно устанавливать на фирменные подставки с регулируемыми ножками, подходящими как для твёрдых поверхностей, так и для полов с мягким покрытием; стойки теперь тоже выпускаются в отделке High Gloss White.

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