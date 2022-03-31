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Бельгийский Hi-Fi


31.03.2022 10:38

 

 

P6-BT – продукция бельгийского бренда Escape. Новинка – Bluetooth-громкоговоритель с Hi-Fi звуком, который можно использовать вне дома, например, возле бассейна или в саду.

 

P6-BT создан на базе флагманской модели P9-BT. Колонка защищена от влаги и может выдержать попадание водяных брызг (уровень защиты IPX4). Внутри корпуса – два полноразмерных динамика и 17-сантиметровый басовый драйвер. Мощность встроенного усилителя – 60 Вт (RMS). АЧХ 20 Гц – 20 кГц. Две подключённые одна к другой колонки (беспроводной режим Twin) можно использовать для получения стереоэффекта; при этом расстояние между колонками и до источника звука не должно превышать 4 метра.

 

Встроенный аккмулятор рассчитан на восемь часов автономной работы на стандартном уровне громкости. Если использовать колонку в режиме фоновой музыки, приглушив громкость, это время удваивается, и подзарядка потребуется спустя 16 часов. Управление осуществляется с помощью мобильного приложения или элементов на верхней панели колонки. Новинка выпускается в трёх цветах: белом, чёрном, беж. Габариты устройства: 550 мм (В) x 200 мм (Ш) x 200 мм (Г); вес 7,5 кг.

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