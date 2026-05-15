Белорусское завезли

На полки магазинов «М.Видео» встали телевизоры, выпускаемые в Беларуси под брендом General Electronics. В модельном ряду – QLED и 4K UHD устройства с операционными системами YaOS (разработка «Яндекс») и «Салют ТВ» («Сбер»).



Размеры экранов ТВ General Electronics – от 24 до 55 дюймов по диагонали. Есть и компактные решения для кухни или спальни, и большие телевизоры, которые можно использовать в составе комплекта домашнего кинотеатра. Ценовой диапазон: от 6000 до 30000 рублей. Модели на базе YaOS – с поддержкой голосового управления (с помощью ИИ-ассистента «Алиса»). Владельцы таких телевизоров получают доступ к различным сервисам «Яндекса»: «Кинопоиску», «Яндекс. Музыке» и пр. В устройства, реализованные на платформе «Салют ТВ», интегрирован ИИ-помощник «ГигаЧат»; он помогает создавать персонализированные подборки контента, осуществляет сквозной поиск сразу по всем онлайн-кинотеатрам и по неточным запросам, настроит безопасный детский профиль и т.д. Телевизоры General Electronics некоторых моделей поддерживают аудиотехнологию Dolby Digital, беспроводное, по Bluetooth, подключение акустических систем, а также воспроизведение контента с USB-накопителей.



В ассортименте General Electronics представлены и устройства без «умных» функций. Это ТВ с разрешением HD и Full HD, которые рекомендовано использовать в качестве второго домашнего телевизора там, где больше востребованы базовые функции, чем дополнительные возможности и сервисы; подойдут они и для гостиниц или жилья, сдаваемого в аренду. Производство размещено в Минске. Как сообщает пресс-служба «М.Видео», «каждый продукт General Electronics проходит тщательную разработку и строгие испытания». Есть техническая поддержка и гарантийное обслуживание (распространяется на Беларусь и Россию).