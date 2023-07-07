Белый-белый FiiO BTR7

07.07.2023 10:53

Компания FiiO выпустила фирменный ЦАП / усилитель для наушников BTR7 в новой отделке – в корпусе белого цвета.



Портативный ЦАП FiiO BTR7 оснащается двумя чипами ES9219C (схема «двойное моно») с патентованной технологией HyperStream III QUAD DAC+. Поддержка MQA 8х позволяет слушать аудио со стриминговых сервисов в максимально возможном разрешении. В усилительной части используются два модуля THX AAA-28, обеспечивающие четыре канала первоклассного усиления – такое решение впервые применено в Bluetooth-устройствах. Производитель заявляет, что BTR7 на 30% громче, чем усилители предыдущего поколения.



Bluetooth-чип Qualcomm QCC5124 с двойным DSP и двухъядерной архитектурой микропроцессора обеспечивает не только стабильную связь, но и поддержку аудиоформатов высокого разрешения – LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, – а также стандартных AAC и SBC. Ёмкость встроенного аккумулятора – 880 мАч; устройство рассчитано на девять часов автономной работы. Есть беспроводная Qi-зарядка.



