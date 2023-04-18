Белый как… Pro-Ject Pick It 2M White

18.04.2023 10:20

Любителям нестандартных решений понравится эта новость: в России появилась в продаже новинка Pro-Ject, MM-звукосниматель Pick It 2M White в корпусе белого цвета.



Pick It 2M White – совместная разработка инженеров австрийской Pro-Ject и датской Ortofon. Звукосниматель обеспечивает насыщенное и динамичное звучание, развивает на выходе сигнал в 5,5 мВ. Игла, которая используется в картридже – с эллиптической заточкой; она точно считывает канавку виниловой пластинки и воспроизводит звук в широком частотном диапазоне.



Белоснежный корпус картриджа сделан из композита: такое решение позволяет эффективно гасить вибрации. Pro-Ject Pick It 2M White имеет стандартное крепление к шеллу 1/2 дюйма и подходит для установки на тонармы небольшой и средней массы.



