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Белый снег, чёрный лес…


06.12.2023 11:10

 

 

Нет, это не про Цоя и не про торт. Белый снег – наша реальность как минимум на два ближайших месяца, а «Чёрный снег» – перевод на русский язык названия проигрывателя виниловых дисков, который представит посетителям выставки «Винил Джем 2023» компания NewArtVinyl.

 

Проигрыватель Black Forest, как сказано в пресс-релизе – «новое технологическое решение в конструировании виниловых проигрывателей». Главная особенность устройства в том, что оно напечатано на 3D-принтере. Точнее, напечатана его – опять цитата – «пластиковая бионическая форма», а вантовый «скелет» (диски, опорные стойки и ванты) сделан из стали и алюминия. Горизонтальные и вертикальные элементы вантовой конструкции обеспечивают необходимую прочность и устойчивость и способны выдерживать большие нагрузки; пластиковая оболочка способствует быстрому затуханию нежелательных резонансов и лучшему демпфированию. Двигатель – с четырёхуровневой развязкой от вибрации, стабилизацией точности вращения и плавной подстройкой скорости (33 и 45 об/мин). Проигрыватель Black Forest комплектуется тонармом Black Bird 12,5″ Carbon 5pin с модернизированной точной подстройкой антискейтинга. Весит проигрыватель 17 кг.  

 

NewArtVinyl покажет и другие фирменные компоненты, в частности, MM/МС фонокорректор/предусилитель Black Pearl («Чёрная жемчужина»). Частью демонстрируемой системы станут также предварительный усилитель Pulse (ламповый, с ламповым фонокорректором, рассчитанным на ММ-головки и МС-головки с высоким выходом) и усилители мощности Pulse – двухтактные моноблоки на лампах КТ150. Номинальная выходная мощность каждого усилителя 75 Вт, максимальная 90 Вт; диапазон воспроизводимых частот от 18 Гц до 35000 Гц -1дБ. При переключении с 4 Ом на 8 Ом мощность не меняется. Переключатель нагрузки выполнен на серебряных контактах во избежание образования переходного сопротивления. На передней панели установлены светодиодные индикаторы уровня сигнала, на задней – регуляторы мощности.

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