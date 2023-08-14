BenQ: проектор в громкоговорителе

14.08.2023 13:09

Пару лет назад компания BenQ выпустила GV30 – портативный Bluetooth-громкоговоритель со встроенным DLP-проектором с разрешением 720p. Недавно у него появился «родственник», Full HD (1080p) устройство GV31. Как и предыдущем случае, проектор встроен в Bluetooth-колонку.



От своего предшественника BenQ GV31 отличается бОльшими размерами и весом (131,3 x 203,2 x 191,4 мм; 1,7 кг) и возможностью отображения проецируемой «картинки» не только на стене, но и на потолке. Аудиосистема – та же, что и в GV30: мощностью 16 Вт, с двумя ВЧ/СЧ драйверами по 4 Вт каждый и восьмиваттным басовиком. Размер изображения – до 100 дюймов по диагонали. LED-источник света не отличается высокой яркостью – она составляет всего 300 ANSI люмен, поэтому производитель не рекомендует использовать GV31 при дневном и даже рассеянном искусственном свете; чтобы получить удовольствие от просмотра, нужно полностью затемнить помещение.

Прочие характеристики устройства: цветность 24 бит, 98% цветовой шкалы Rec.709, контрастность 100000:1; есть автофокус и вертикальная коррекция трапецеидальных искажений. BenQ GV31 создан на базе Android 11 и поставляется с аппаратным ключом Android TV, открывающим доступ к различным развлекательным приложениям (Netflix и пр.). Передача контента напрямую с мобильных устройство возможна благодаря поддержке Wi-Fi, AirPlay и Chromecast, для проводного подключения предусмотрены два порта HDMI и разъём USB. Невзыскательным геймерам проектор тоже подойдёт: задержка ввода при максимальном разрешении составляет 45 мс. Полностью заряженного аккумулятора хватает на пять часов прослушивания музыки и три часа просмотра видео.



