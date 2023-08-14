ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

BenQ: проектор в громкоговорителе


14.08.2023 13:09

 

 

Пару лет назад компания BenQ выпустила GV30 – портативный Bluetooth-громкоговоритель со встроенным DLP-проектором с разрешением 720p. Недавно у него появился «родственник», Full HD (1080p) устройство GV31. Как и предыдущем случае, проектор встроен в Bluetooth-колонку.

 

От своего предшественника BenQ GV31 отличается бОльшими размерами и весом (131,3 x 203,2 x 191,4 мм; 1,7 кг) и возможностью отображения проецируемой «картинки» не только на стене, но и на потолке. Аудиосистема – та же, что и в GV30: мощностью 16 Вт, с двумя ВЧ/СЧ драйверами по 4 Вт каждый и восьмиваттным басовиком. Размер изображения – до 100 дюймов по диагонали. LED-источник света не отличается высокой яркостью – она составляет всего 300 ANSI люмен, поэтому производитель не рекомендует использовать GV31 при дневном и даже рассеянном искусственном свете; чтобы получить удовольствие от просмотра, нужно полностью затемнить помещение.

 

Прочие характеристики устройства: цветность 24 бит, 98% цветовой шкалы Rec.709, контрастность 100000:1; есть автофокус и вертикальная коррекция трапецеидальных искажений. BenQ GV31 создан на базе Android 11 и поставляется с аппаратным ключом Android TV, открывающим доступ к различным развлекательным приложениям (Netflix и пр.). Передача контента напрямую с мобильных устройство возможна благодаря поддержке Wi-Fi, AirPlay и Chromecast, для проводного подключения предусмотрены два порта HDMI и разъём USB. Невзыскательным геймерам проектор тоже подойдёт: задержка ввода при максимальном разрешении составляет 45 мс. Полностью заряженного аккумулятора хватает на пять часов прослушивания музыки и три часа просмотра видео.

Связанные новости:
 Компактный проектор с тремя лазерами и АС Harman Kardon - 02.08.2023 10:21
 Mimono: милота, да и только - 02.06.2023 10:56
 Кино и игры – всегда с собой - 03.10.2022 13:31
 Проектор WEJOY: может всё, и даже больше - 10.08.2022 14:55
 Домашний кинотеатр с BenQ W1800  - 05.03.2022 14:50
 Wemax Go: теперь и в России - 18.02.2022 00:35
 BenQ: стиль во всём - 04.04.2018 17:00
 Лазерный проектор BenQ LU9915 - 28.03.2018 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007