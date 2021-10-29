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BenQ X1300i: первый в мире 4LED проектор для дома


29.10.2021 10:22

 

 

BenQ X1300i – первый в мире видеопроектор для домашнего использования с 4LED-системой с яркостью в 3000 ANSI люмен и динамической контрастностью 500000:1. Срок службы источника света составляет 20000 и 30000 часов в стандартном и экономичном режимах.

 

4K устройство поддерживает игровые режимы RPG, FPS и SPG с низким временем отклика (8 мс при 120 Гц), обеспечивающие кинематографическое качество изображения. Яркие и глубокие цвета (LED 98% Rec.709) гарантирует использование технологии CinematicColorTM. К проектору можно подключать игровые консоли, стриминговые приставки, Blu-ray-плееры и портативные устройства. Для этого устройство оснащено двумя портами HDMI 2.0 b (HDCP2.2), причём один из них поддерживает технологию ARC (Audio Return). Подключив Google Play через удобный интерфейс, владелец проектора получает доступ к тысячам (более 5000) приложений Google Play и фильмам Amazon Prime.

 

Установить BenQ X1300i можно на любую плоскую поверхность, используя регулируемые по высоте магнитные ножки, или прикрепить к потолку с помощью специального крепления. Имеется 1,2-кратный зум (проекционное расстояние – от 2,3 до 4,3 м) и 2D коррекция трапецеидальных искажений.

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