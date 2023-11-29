ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Beolab 8 получили сертификат совместимости WiSA Home Theater


29.11.2023 13:28

 

 

Акустическая система Beolab 8 (производитель: компания Bang & Olufsen) получила от ассоциации WiSA сертификат совместимости WiSA Home Theater. Его наличие означает, что колонки Beolab 8 способны получать несжатый звуковой сигнал через многоканальную беспроводную сеть, состоящую из передатчика и других акустических систем, также сертифицированных WiSA.

 

Официальная презентация новых акустических систем Beolab 8 прошла в рамках выставки CEDIA Expo 2023. Эта модель стала седьмым аудиопродуктом из выпускаемых компанией Bang & Olufsen, получившим сертификат совместимости WiSA Home Theater. Колонки Beolab 8 могут передавать и получать аудиосигнал 24 бит 48/96 кГц по многоканальной сети. Подключение осуществляется через RJ45 Powerlink, Wireless Powerlink, два порта Ethernet или разъём USB-C. Для пользователя сертификация WiSA Home Theater означает возможность создание многоканальных (до восьми каналов) беспроводных аудиосистем, в которых аудио высокого разрешения передаётся с нулевой задержкой.

 

Из других преимуществ Beolab 8 стоит отметить функцию Fluid Sweet Spot: при подключении смартфона пользователя к колонке последняя автоматически определяет, где находится слушатель, и направляет звук в его сторону – даже если слушатель перемещается по комнате. Благодаря встроенным микрофонам звучание подстраивается под особенности акустики помещения. Есть два режима прослушивания: при выборе одного звук будет узконаправленным, переключение во второй режим приведёт к рассеянному излучению, наполняющему звуком всё пространство.

Связанные новости:
 Hisense в России: расширение линейку Mini LED ТВ - 12.10.2023 16:27
 Солирует Beolab 8! - 11.09.2023 11:12
 Первый в мире саундбар с технологией WiSA DS  - 08.09.2023 12:26
 ULED-телевизоры Hisense получили сертификацию SoundSend - 07.06.2023 15:49
 Beosound Theatre: меняйте телевизор, а не саундбар - 01.09.2022 12:32
 «Умный» беспроводной Beolab 28 - 06.05.2021 12:41
 Свобода выбора с WiSA SoundSend - 11.11.2020 11:24
 Теплая зима с Bang & Olufsen Cool Modern Collection - 30.01.2017 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007