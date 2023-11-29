Beolab 8 получили сертификат совместимости WiSA Home Theater

29.11.2023 13:28

Акустическая система Beolab 8 (производитель: компания Bang & Olufsen) получила от ассоциации WiSA сертификат совместимости WiSA Home Theater. Его наличие означает, что колонки Beolab 8 способны получать несжатый звуковой сигнал через многоканальную беспроводную сеть, состоящую из передатчика и других акустических систем, также сертифицированных WiSA.



Официальная презентация новых акустических систем Beolab 8 прошла в рамках выставки CEDIA Expo 2023. Эта модель стала седьмым аудиопродуктом из выпускаемых компанией Bang & Olufsen, получившим сертификат совместимости WiSA Home Theater. Колонки Beolab 8 могут передавать и получать аудиосигнал 24 бит 48/96 кГц по многоканальной сети. Подключение осуществляется через RJ45 Powerlink, Wireless Powerlink, два порта Ethernet или разъём USB-C. Для пользователя сертификация WiSA Home Theater означает возможность создание многоканальных (до восьми каналов) беспроводных аудиосистем, в которых аудио высокого разрешения передаётся с нулевой задержкой.



Из других преимуществ Beolab 8 стоит отметить функцию Fluid Sweet Spot: при подключении смартфона пользователя к колонке последняя автоматически определяет, где находится слушатель, и направляет звук в его сторону – даже если слушатель перемещается по комнате. Благодаря встроенным микрофонам звучание подстраивается под особенности акустики помещения. Есть два режима прослушивания: при выборе одного звук будет узконаправленным, переключение во второй режим приведёт к рассеянному излучению, наполняющему звуком всё пространство.



