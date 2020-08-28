Beoplay H95: кто не успел, тот ждёт ещё пять лет

28.08.2020 12:31

Потому что к собственному столетнему юбилею Bang & Olufsen наверняка выпустит нечто ещё более выдающееся. А пока в компании создали наушники Beoplay H95 – для тех, кто привык к комфорту и роскоши.



Цена наушников – 800 долларов США или 800 Евро. За эти деньги счастливые обладатели эксклюзивной новинки получили 40-миллиметровые титановые драйверы, поддержку Bluetooth 5.1 и кодеков ACC и aptX Adaptive, адаптивную систему активного шумоподавления и, конечно, фирменное качество Bang & Olufsen. Элементы управления на правой стороне наушников позволяют менять громкость воспроизведения, на левой – настраивать уровень шумопропускания. Аккумулятор рассчитан на 38 часов прослушивания. Для отделки использована мягчайшая кожа ягнёнка. Наушники можно сложить и убрать в изящный футляр.



Всего выпущено 95 устройств, каждое из которых символизирует один год из 95 лет, посвящённых инновациям, дизайну и высокому качеству. Продажи стартуют 10 сентября.