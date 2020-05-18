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Beosound A1: поколение 2


18.05.2020 13:43

 

 

Компания Bang & Olufsen представила обновлённую портативную колонку Beosound A1 2nd Gen (второго поколения). Громкоговоритель стал тоньше, легче, может работать без подзарядки дольше, чем колонки предыдущего поколения. А ещё корпус колонки теперь полностью пыле- и водонепроницаем.

 

Одной подзарядки хватает минимум на 18 часов работы. Теперь Beosound A1 поддерживает голосовое управление с помощью виртуального ассистента Alexa. Колонка оснащается тремя встроенными микрофонами, которые способны услышать команды пользователя даже во время воспроизведения музыки. Технология True360 обеспечивает мощный, всенаправленный звук, а функция Multipoint позволяет подключать к колонке сразу два телефона для управления воспроизводимыми треками.

 

Компания-производитель позиционирует обновлённый Beosound A1 как устройство для юных потребителей, ведущих активный образ жизни. Колонка выпускается в корпусе – полностью защищённом от проникновения внутрь частиц пыли, песка и капель влаги – двух цветов, Grey Mist (алюминий) и Black Anthracite (тёмно-серый).

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