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Beosound Balance


05.03.2020 14:15

 

 

Одна из новинок в модельном ряду Bang & Olufsen – беспроводная колонка Beosound Balance с основанием из натурального дерева в отделке Black (чёрный) или Oak (дуб), выполненная в лаконичном дизайне в стиле «скандинавский минимализм».

 

Внешний вид устройства разработан дизайнером Бенджаменом Хубертом (Benjamin Hubert) из лондонской студии Layer Design. Элементы управления, расположенные на верхней панели колонки, подсвечиваются, когда устройство активировано. Встроенные датчики фиксируют приближение пользователя, и колонка включается автоматически – и так же автоматически отключается, когда вы отходите  от неё на определённое расстояние.

 

Громкоговоритель оснащён семью динамиками, обеспечивающими мощные басы и насыщенный звуковой образ: двумя вуферами 5,25'', четырьмя полнодиапазонными динамиками (пара двухдюймовых спереди и два трёхдюймовых сзади) и твитером 3/4'', Система акустической коррекции оптимизирует звучание колонки в зависимости от её расположения в комнате. Две Beosound Balance можно объединить в пару, чтобы получить стереоэффект.

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