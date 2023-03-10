Beosound: реинкарнация

10.03.2023 11:11

Датский производитель High End акустики для дома Bang & Olufsen в очередной раз обновил линейку фирменных продуктов Beosound. Нынешние колонки A9 – уже пятого поколения; модель Beosound 2 – третьего. Компания не намерена останавливаться на достигнутом – вышеупомянутые устройства теперь оснащаются специальным модулем, который обеспечивает возможность дальнейшей модернизации.

Беспроводные акустические системы Beosound A9 появились в ассортименте B & O более 10 лет назад, в 2012 году; последний раз изменения в конструкцию вносились в 2019 году. На этот раз обновления коснулись отделки (к вариантам Gold Tone и Natural Aluminum добавился Black Anthracite) и возможностей подключения, но самое главное – появления сменного системного модуля Mozart, благодаря которому колонки могут прослужить своим владельцам ещё многие годы, не теряя своей технологической актуальности. Современная Beosound A9 – это семь басовых драйверов, которые питает 400-ваттный усилитель класса D, два среднечастотника и пара полнодиапазонных динамиков (каждый – с собственным усилителем), а также две «пищалки» с усилителями поскромнее (150 Вт). Колонка поддерживает технологии беспроводного подключения 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Spotify Connect, Deezer и интернет-радио TuneIn. Есть порт Ethernet. Управление – сенсорное (или с помощью мобильного приложения), а уровень громкости можно регулировать ещё и движением ладони.

Беспроводной мультирумный громкоговоритель Beosound 2, по мнению некоторых, больше похож на футуристический кухонный прибор, чем на аудио колонку, и внешне он не изменился: конусообразный корпус венчает твитер с направленным излучением, внутри – два среднечастотных драйвера, в основании – направленный вниз басовик. Как и в Beosound A9, каждому динамику выделен свой усилитель (Class D): твитеру и СЧ-драйверам – 15-ваттные, вуферу – мощностью 30 Вт. Из усовершенствований стоит отметить интеллектуальную систему Active Room Compensation, которая компенсирует недостатки акустики комнаты и оптимизирует звучание колонки в зависимости от её размещения.



