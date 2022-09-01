Beosound Theatre: меняйте телевизор, а не саундбар

01.09.2022 12:32

Beosound Theatre – новый саундбар Bang & Olufsen с двенадцатью динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Его можно использовать как самостоятельное устройство, так и в комплекте с отдельно стоящими акустическими системами, в качестве одного из компонентов единой мультирум-системы.



Уверенный мощный бас обеспечивают два 6,5-дюймовых вуфера. Центральный канал «представляют» среднечастотник (5,25”) и твитер (1”) в коаксиальной конфигурации. Также имеются два трёхдюймовых СЧ-драйвера, четыре широкополосных динамика 2,5” и пара дюймовых твитеров. Высотные и surround-каналы – виртуальные. Заявленная мощность аудиосистемы: 800 Вт; максиальное звуковое давление до 112 дБ. Саундбар можно размещать на тумбе или полке, ставить на пол или крепить к стене. Новинка подходит практически для всех телевизоров с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Представители бренда утверждают, что саундбар станет хорошим вложением средств на многие годы, поскольку не устареет морально даже с появлением новых технологий.



Помимо вышеупомянутой поддержки Dolby Atmos (фактически – Dolby Digital TrueHD), Beosound Theatre предлагает пользователю три 40 Гб HDMI входа, из них один с eARC со сквозным прохождением 4K/120 и 8K/60 сигнала. Есть аналоговый аудиовход USB-C и поддержка потокового аудио (Apple AirPlay 2, Bluetooth, встроенный Chromecast и Spotify Connect). Фирменные технологии Beam Width и Beam Directivity Control, впервые реализованные в колонках Beolab 90, усиливают эффект пространственного звучания. Мультирум-возможности включают поддержку до 16 внешних акустических систем через восемь физических выходных разъёмов Powerlink и восемь беспроводных. В комплект поставки входит внешний микрофон; с его помощью и благодаря поддержке фирменной технологии акустической калибровки Roomsense можно оптимизировать звучание системы, исходя из особенностей помещения и расстановки громкоговорителей.



