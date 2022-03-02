ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Beosystem 72-22: сколько живёт качество?


02.03.2022 00:28

 

 

Компания Bang & Olufsen представила новый продукт – пока только для американского и канадского рынков. Речь идёт о музыкальной системе Beosystem 72-22, которая выпущена к 50-летнему юбилею фирменного проигрывателя виниловых дисков Beogram 4000. Нетрудно догадаться, что цифры в названии новинки означают год начала выпуска старой модели, 1972, и год нынешний, 2022.

 

Юбилейный комплект состоит из «реинкарнированного» проигрывателя, пары беспроводных акустических систем Beolab 18 и пульта дистанционного управления Beoremote Halo. Все компоненты системы подключены друг к другу через центральный хаб, расположенный внутри тумбы из массива ореха, которую производитель предлагает использовать для установки собственно виниловой «вертушки» и хранения дисков.  

 

Beosystem 72-22 – новейшее пополнение фирменной линейки Recreated Classics, которая была анонсирована в 2020 году с целью «продемонстрировать долговечность дизайна Bang & Olufsen и противопоставить его характерному для современной бытовой электроники ограниченному сроку службы электронных устройств». Система создана, чтобы отдать дань уважения прежним разработчикам B&O. Она будет выпущена ограниченной партией (всего 30 комплектов) и станет замечательным подарком тем счастливчикам, которые долгие годы хранят верность бренду – и могут себе это позволить: в США Beosystem 72-22 будет продаваться по цене 45 тысяч долларов.

Связанные новости:
 Кадры: из Apple в Bang & Olufsen  - 09.12.2021 09:39
 «Жизнь опережает мечту», а B & O – времена года - 25.10.2021 12:09
 Беспроводные наушники Beoplay EQ  - 30.07.2021 02:45
 Beovision Contour с диагональю 55 дюймов - 30.06.2021 08:33
 «Настоящий походник» от Bang & Olufsen - 24.05.2021 13:27
 «Умный» беспроводной Beolab 28 - 06.05.2021 12:41
 B & O: гармония звука и изображения - 10.04.2019 16:35
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007