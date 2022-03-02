Beosystem 72-22: сколько живёт качество?

02.03.2022 00:28

Компания Bang & Olufsen представила новый продукт – пока только для американского и канадского рынков. Речь идёт о музыкальной системе Beosystem 72-22, которая выпущена к 50-летнему юбилею фирменного проигрывателя виниловых дисков Beogram 4000. Нетрудно догадаться, что цифры в названии новинки означают год начала выпуска старой модели, 1972, и год нынешний, 2022.

Юбилейный комплект состоит из «реинкарнированного» проигрывателя, пары беспроводных акустических систем Beolab 18 и пульта дистанционного управления Beoremote Halo. Все компоненты системы подключены друг к другу через центральный хаб, расположенный внутри тумбы из массива ореха, которую производитель предлагает использовать для установки собственно виниловой «вертушки» и хранения дисков.

Beosystem 72-22 – новейшее пополнение фирменной линейки Recreated Classics, которая была анонсирована в 2020 году с целью «продемонстрировать долговечность дизайна Bang & Olufsen и противопоставить его характерному для современной бытовой электроники ограниченному сроку службы электронных устройств». Система создана, чтобы отдать дань уважения прежним разработчикам B&O. Она будет выпущена ограниченной партией (всего 30 комплектов) и станет замечательным подарком тем счастливчикам, которые долгие годы хранят верность бренду – и могут себе это позволить: в США Beosystem 72-22 будет продаваться по цене 45 тысяч долларов.