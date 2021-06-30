Beovision Contour с диагональю 55 дюймов

30.06.2021 08:33

Новая модель в линейке OLED телевизоров Beovision Contour появилась в ассортименте Bang & Olufsen через полгода после выпуска первого устройства серии (с диагональю 48 дюймов).



Используемые OLED-панели закупаются у LG; за звук «отвечает» саундбар собственной разработки Beosound Stage. Телевизор с разрешением 4K поддерживает HDR10, HLG и Dolby Vision; искусственный интеллект автоматически настраивает яркость изображения в зависимости от условий просмотра. У саундбара 11 динамиков (каждый со своим усилителем общей мощностью 550 Вт): четыре басовика (102 мм). Имеется также поддержка AirPlay 2, Bluetooth и Chromecast. Благодаря технологии Beolink саундбар можно использовать в составе мультирум-системы. Управление осуществляется с помощью пульта Beoremote One или фирменного приложения.



Контуры экрана подчёркивает алюминиевая рамка. Все кабели спрятаны, поэтому телевизор можно установить даже посреди комнаты – на напольную стойку. Другие варианты установки – на тумбе, полке или иной плоской поверхности (с помощью специальной подставки) или на стене (крепление для монтажа также предусмотрено). Цвета корпуса: «серебро», «чёрный антрацит», «золото»; отделка – тканью или шпоном соответствующего оттенка.