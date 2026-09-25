Бери музыку с собой

25.09.2026 21:24

Датская компания Soundboks пополнила свой ассортимент активной акустической системой Rider. Эта портативная колонка – самая маленькая и лёгкая из всех громкоговорителей, выпускаемых под брендом Soundboks. Название устройства, «наездник» или «пассажир», говорит само за себя: вы садитесь на велосипед, а Rider едет сзади, вторым номером…

«Портативный» – не «компактный»: колонка весит 6,5 кг – вес внушительный, однако не стоит забывать, что это устройство относится к категории переносных аудиосистем для вечеринок, не для домашнего использования, а такие громкоговорители, как правило, не отличаются миниатюрностью. Что касается размеров «Райдера», они достаточно скромны, всего 35 x 24 x 20 см. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 35 часов воспроизведения, защита от пыли и влаги – IP66. Динамики – восьмидюймовый басовик и купольный твитер 1,2”. Встроенные усилительные модули (у каждого драйвера – свой) – класса D, производства Texas Instruments; цифровая обработка сигнала – адаптивная; заявленная выходная мощность – 118 дБ, заявленные значения RMS – 72 Вт для басового драйвера, 20 Вт – для «пищалки».

У колонки стальной гриль, на углах корпуса – шарообразные силиконовые защитные накладки-демпферы, есть ручка для переноски; к громкоговорителю можно прицепить ремень, чтобы носить АС как сумку, оставляя руки свободными. Через фирменное мобильное приложение можно выбирать профили звучания (уличный и внутри помещения), режим Bass+, пресеты шестиполосного эквалайзера. Физические элементы управления – поворотный регулятор громкости и кнопка включения/выключения. Поддерживается подключение по Bluetooth, есть Aux вход 3,5 мм. Что интересно, Rider – первая акустическая система производства Soundboks, у которой нет возможности сопряжения с такими же устройствами (того, что называется “party mode”), даже аналоговый выход отсутствует. Так что эта «колонка для вечеринок» предпочитает веселиться одна, а не в компании себе подобных.