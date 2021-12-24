Бескомпромиссная «Альфа»

24.12.2021 12:20

Североамериканский производитель наушников и смарт-колонок Cleer Audio представил новую модель беспроводных полноразмерных накладных наушников.



Новинка – Bluetooth-наушники нового поколения Alpha. Помимо технологии адаптивного активного шумоподавления, в них применена технология Dirac Virtuo, благодаря которой пользователь слышит звук так же, как если бы он находился в кинозале – объёмным и со всевозможными спецэффектами. Полный эффект погружения гарантируется, даже если воспроизводимый контент – не 3D-формата. Уровень шумоподавления регулируется автоматически.



Наушники с патентованными 40-миллиметровыми динамиками рассчитаны на 35 часов автономной работы – даже при включённом режиме активного шумоподавления. Если этого мало – есть функция быстрой подзарядки: 10 минут – и можно слушать музыку ещё четыре часа. Управлять устройством можно с помощью голосовых команд, мобильного приложения Cleer+, а также простейшими движениями, например, касанием или смахиванием.