ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Бескомпромиссный Odyssey


17.05.2023 03:29

 

 

Ещё одна из последних новинок Astell&Kern, доехавшая наконец до России – наушники Odyssey. Как и модель Aura, о которой мы писали ранее, эти внутриканальные мониторы созданы в результате коллаборации, на этот раз с американской Empire Ears.

 

Внутриканальные наушники Odyssey разработаны специально для использования с фирменным флагманским медиаплеером A&ultima SP3000. Для того, чтобы наушники соответствовали его возможностям, были задействованы технологии и нестандартные подходы, которые применяются в самых дорогих моделях, выпускаемых Empire Ears: Odin и Legend EVO. Как заявляют в Astell&Kern, это привело к появлению «революционно новой категории наушников-вкладышей, задающей новые стандарты качества для всей индустрии».

 

Одна из особенностей новинки – архитектура двойной проводимости. Частью запатентованной системы Quadbrid с десятью драйверами является излучатель с костной проводимостью W10, работающий в полном диапазоне частот. Остальные динамики – это двойной сабвуфер W9+ (суббас – бас), пять арматурных драйверов (Knowles и Sonion) и двойные электростатические твитеры Sonion, отвечающие за высокие и ультравысокие частоты. Все драйверы согласованы и обеспечивают идеальную синхронизацию (благодаря семиполосному кроссоверу и технологии фазового выравнивания EIVEC MKII). Волновод – двойной трехпортовый. Полимерное покрытие поглощает вибрации и снижает резонансы от изгибов звуковых каналов.

 

Частотный диапазон: 5 Гц – 100 кГц. Чувствительность Astell&Kern Odyssey составляет 100 дБ/мВт, импеданс – 2,1 Ом на частоте 1 кГц. Кабель наушников – модель Ares II производства Effect Audio с разъёмом премиум-класса Pentaconn 4,4 мм и переходником на стандартный мини-джек 3,5 мм.

Связанные новости:
 Вместе весело шагать… но дорого - 16.05.2023 09:37
 Astell&Kern: внутриканальные наушники Pathfinder - 12.01.2023 00:49
 Первые TWS-наушники Astell&Kern  - 29.03.2022 10:10
 Astell&Kern: премиально, уникально - 31.01.2022 12:59
 Аудио плеер за четверть миллиона - 10.10.2019 13:47
 Astell&Kern: серия A&future - 03.07.2018 17:00
 Наушники Billie Jean от Astell&Kern - 04.06.2018 16:37
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007