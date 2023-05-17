Бескомпромиссный Odyssey

17.05.2023 03:29

Ещё одна из последних новинок Astell&Kern, доехавшая наконец до России – наушники Odyssey. Как и модель Aura, о которой мы писали ранее, эти внутриканальные мониторы созданы в результате коллаборации, на этот раз с американской Empire Ears.



Внутриканальные наушники Odyssey разработаны специально для использования с фирменным флагманским медиаплеером A&ultima SP3000. Для того, чтобы наушники соответствовали его возможностям, были задействованы технологии и нестандартные подходы, которые применяются в самых дорогих моделях, выпускаемых Empire Ears: Odin и Legend EVO. Как заявляют в Astell&Kern, это привело к появлению «революционно новой категории наушников-вкладышей, задающей новые стандарты качества для всей индустрии».



Одна из особенностей новинки – архитектура двойной проводимости. Частью запатентованной системы Quadbrid с десятью драйверами является излучатель с костной проводимостью W10, работающий в полном диапазоне частот. Остальные динамики – это двойной сабвуфер W9+ (суббас – бас), пять арматурных драйверов (Knowles и Sonion) и двойные электростатические твитеры Sonion, отвечающие за высокие и ультравысокие частоты. Все драйверы согласованы и обеспечивают идеальную синхронизацию (благодаря семиполосному кроссоверу и технологии фазового выравнивания EIVEC MKII). Волновод – двойной трехпортовый. Полимерное покрытие поглощает вибрации и снижает резонансы от изгибов звуковых каналов.



Частотный диапазон: 5 Гц – 100 кГц. Чувствительность Astell&Kern Odyssey составляет 100 дБ/мВт, импеданс – 2,1 Ом на частоте 1 кГц. Кабель наушников – модель Ares II производства Effect Audio с разъёмом премиум-класса Pentaconn 4,4 мм и переходником на стандартный мини-джек 3,5 мм.



