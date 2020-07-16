Бескомпромиссный Pro-Ject DAC Boх RS2

16.07.2020 10:44

Серия High End компонентов Pro-Ject пополнилась новой моделью, цифро-аналоговым преобразователем DAC Boх RS2. Функционал устройства, созданного на базе Pre Box RS2 Digital, оптимизирован для работы в системах с интегральными усилителями.

У нового Pro-Ject DAC Boх RS2 полностью балансная конструкция, построенная по принципу «двойного моно»; в каждом канале установлена микросхема ESS9038Q2M. Аналоговые каскады – на лампах и транзисторах, с возможностью выбора варианта подключения.

DAC Boх RS2 поддерживает все современные форматы Hi-Res Audio, в том числе PCM 32 бит/768 кГц и DSD512. Индивидуальная настройка звука возможна благодаря восьми переключаемым цифровым фильтрам, один из которых специально предназначен для прослушивания музыки в формате MQA – его поддержка также предусмотрена в DAC Boх RS2. Аппарат оснащён полным набором цифровых входов. Имеется специальный вход I2S на разъёме HDMI для подключения к CD-транспорту CD Box RS2 T.