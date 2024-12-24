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Бесплатный стриминг: спасибо LG


24.12.2024 12:21

 

 

Компания LG Electronics (LG) объявила о запуске бесплатного аудиостриминга LG Radio+. Сервисом могут воспользоваться обладатели смарт-телевизоров LG с операционной системой wеbОS 6.0 и выше.

 

LG Radio+ обеспечивает удобный и простой доступ к многочисленным и разнообразным подкастам и радиопрограммам. Интерфейс интуитивно понятный: есть полный список каналов, персонализированный список избранных каналов и пр. Пользователи могут переключаться между страницами “On Аir” и «Подкасты», выбирая нужный контент; на странице Featured отображаются подборки популярной музыки, которые обновляются в режиме реального времени.

 

Приложение доступно через Content Store, раздел «Приложения», или через голосовой поиск с помощью пульта LG Magic Remote, а также через приложение LG ThinQ2. В 2025 году перейти в LG Radio+ можно будет через кнопку “My button” на фирменных колонках XBOOM.

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