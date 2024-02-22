Беспроводная акустика начального ценового диапазона Kanto REN

22.02.2024 16:50

Производитель из Канады Kanto Audio анонсировал новинку – беспроводную акустическую систему Kanto REN с поддержкой Bluetooth 5.3 и HDMI ARC. Колонки будут выпускаться в корпусах чёрного, белого, кремового, зелёного, коричневого и оранжевого цветов и поступят в продажу ориентировочно в июле 2024 года.

Компактные активные колонки можно подключать напрямую к персональному компьютеру или телевизору или использовать как самостоятельную стереосистему. Розничная цены новинки – 599 долларов США (579 евро). С появлением в ассортименте производителя этой модели Kanto выходит на высококонкурентный рынок компактных беспроводных акустических систем и имеет высокие шансы привлечь внимание тех потребителей, кто в силу ограниченного бюджета не может позволить себе продукцию KEF, Sonus faber, Dynaudio или PSB. Громкоговорители оснащаются дюймовым твитером с шёлковым куполом и басовиком 5,25”. На задней панели расположен порт фазоинвертора. Встроенный усилитель – класса D, мощность 100 Вт (RMS, пиковая мощность 200 Вт). АЧХ системы: 50 Гц – 22 кГц.

В ассортименте самой Kanto Audio новые REN – одна из самых дорогих моделей: дороже только фирменные TUK (699 долларов США), а колонки YU6, ORA4 (ещё одна недавняя новинка) и ORA продаются по более низким ценам. REN – первая фирменная модель с поддержкой подключения через HDMI ARC. Колонки также можно подключить по Bluetooth (5.3), через оптический и USB-C входы (24 бит /96 кГц); последний даёт возможность использовать в качестве источников аудиосигнала пятнадцатые «айфоны», мобильные устройство на базе Android, цифровые аудиоплееры, ПК, «Маки» и пр. Есть также линейный вход RCA и 3,5-миллиметровый мини джек для подключения аналоговых источников, таких, как кассетные деки, CD-плееры, а также проигрыватели винила со встроенным фонокорректором. Есть выход на сабвуфер; производитель рекомендует использовать фирменный активный SUB8.



