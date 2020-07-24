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Беспроводная аудиосистема Sony SRS-LSR200


24.07.2020 12:16

 

 

Новинка от Sony – довольно необычное устройство, которое разработчики отнесли к категории «беспроводная переносная акустическая система для телевизора». Громкоговоритель оснащается тремя динамиками; функция Voice Zoom обеспечивает повышенную разборчивость человеческой речи при воспроизведении различного аудио и видео контента.

 

По сути, SRS-LSR200 – это громкоговоритель центрального канала, который можно при необходимости (например, поздно вечером или если кто-то из домочадцев занят важным делом, и его нельзя беспокоить) придвинуть поближе – вместо того, чтобы самому перемещаться ближе к телеэкрану. При этом можно выбрать – с помощью функции Voice Zoom – из двух опций: вывести голоса на первый план звуковой сцены или добавить больше высоких частот.

 

Sony SRS-LSR200 не боится попадания водяных брызг (IPX2), поэтому его можно слушать и на кухне, когда вы что-нибудь готовите. Колонка снабжена ручкой для переноски. На верхней панели расположены элементы управления – большие кнопки и вращающийся регулятор громкости: разработчики устройства позаботились о том, чтобы им могли пользоваться даже те, кто далёк от мира современных высоких технологий. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления, который работает с ТВ многих популярных марок: Sony, Hitachi, LG, Loewe, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba.

 

За три часа можно полностью подзарядить устройство с помощью специальной зарядной базы, после чего оно сможет работать в автономном режиме около 13 часов (если Voice Zoom не активирован). Уже к концу этого месяца новинка должна появиться в продаже в Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии; в сентябре начнутся продажи в других европейских странах. Розничная цена колонки – 189 Евро.

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