Беспроводная нашейная колонка Sony

23.07.2021 10:37

«Нашейник» - так, по аналогии с наушниками, должно было бы называться устройство, которое на днях представила компания Sony. Речь о беспроводной акустической системе, которая представляет собой обод, надеваемый на шею, как накладной воротник.



Модель SRS-NB10 может с успехом заменить обычные наушники тем пользователям, кто по каким-то причинам не любит пользоваться ни накладными, ни внутриканальными «головными телефонами». Устройство Sony можно использовать и для прослушивания музыки, и для конференц-связи – с отличным качеством подключения и звука. Внутри – широкополосный динамик, расположенный таким образом, что звук идёт снизу вверх. В заднюю часть обода встроены пассивные радиаторы Звучание оптимизировано для того, чтобы носитель устройства – но не все вокруг – отчётливо слышал каждый звук, даже на небольшой громкости. В свою очередь, его ответ – в тех случаях, когда речь идёт о конференц-звонках – также будет хорошо слышен собеседнику, даже несмотря на окружающий шум. Отсутствие призвуков и эхо достигается благодаря технологии Precise Voice Pickup, паре направленных микрофонов и высокотехнологичной системе обработке аудио сигнала. Колонка имеет защиту от влаги (IPX4) и может подключаться к ТВ, смартфону или аудиоплееру по Bluetooth.



Устройство имеет небольшой вес и удобно располагается на плечах пользователя. Оно не мешает действиям и телодвижениям носителя, не вызывает чувства дискомфорта или тяжести. Одной зарядки хватает на 20 часов работы; за 10 минут колонку можно подзарядить достаточно, чтобы она проработала ещё час. Благодаря функции Multipoint Connection SRS-NB10 можно подключить одновременно к двум дивайсам, например, к планшету и смартфону. Если на планшет приходит входящий бизнес-звонок, а пользователь в это время слушает музыку со смартфона, достаточно нажать кнопку Play/Call на левой части обода. После завершения звонка устройство автоматически продолжит воспроизведение музыки.