Беспроводная роскошь: Montblanc MTB 03

01.08.2023 13:42

Компания Montblanc – та, что выпускает дорогие аксессуары для состоятельных людей – три года назад добавила в свой ассортимент накладные наушники. Теперь на сайте производителя можно купить и первую фирменную беспроводную модель MTB 03.



Вкладыши Montblanc MTB 03 – разумеется, их корпуса украшает белая шестиконечная звёздочка, эмблема компании, известная всему миру с начала 20-х годов прошлого века – разработал Аксель Грелл (Axel Grell), бывший «главный по наушникам» в Sennheiser; в его активе – модели Sennheiser HD 820, HD 660 S и Orpheus HE1060. Такой послужной список даёт надежду на то, что Montblanc MTB 03 будут не только красиво выглядеть, но и отлично звучать.



Розничная цена новинки – 395 долларов США. За эти деньги покупатель получит устройство с технологией активного шумоподавления, режимом Live (позволяющим слышать окружающие звуки), поддержкой Bluetooth 5.2 и кодеков SBC, AAC, aptX, а также возможностью беспроводной подзарядки. Защита от влаги IPX4: прогуляться под небольшим дождиком можно, а вот в бассейн нырять не стоит… Запас автономной работы – пять-шесть часов от аккумуляторов самих наушников плюс ещё 12 с подзарядкой в футляре; итого 18 часов. Не так много по сравнению с наушниками других производителей, попадающих в эту ценовую категорию, но Montblanc есть Montblanc…



