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Беспроводной аудиостример Premiera


31.07.2026 16:59

 

 

Беспроводной Hi-Fi аудиостример появился в ассортименте российского бренда «Премьера» (Premiera). SX1 Pro оснащается высококлассным ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой и предусматривает подключение до шести источников.

 

На лицевой панели корпуса Premiera SX1 Pro расположен многоцветный светодиодный индикатор, отображающий активный источник сигнала и состояние устройства. Дальность действия входящего в комплект пульта дистанционного управления – до 25 м. С его помощью можно включать и выключать стример, выбирать источник звука, регулировать громкость и управлять воспроизведением. На задней панели находятся аналоговый стереовыход, оптический и триггерный выходы. Для подключения источников сигнала можно использовать Bluetooth 5.4, HDMI ARC (для телевизора или игровой приставки), аналоговый стереовход, USB-порт для флеш-накопителей, LAN и Wi-Fi подключение к домашней сети. Стример поддерживает работу с протоколами AirPlay 2 и DLNA: музыку можно транслировать с планшетов, смартфонов или сервера.

 

Управлять устройством можно и через удобное русифицированное приложение iAudioCloud. Оно обеспечивает доступ к стриминговым сервисам и интернет-радиостанциям, даёт возможность объединить несколько стримеров Premiera SX1 Pro в мультирумную сеть и настроить звук с помощью многополосного эквалайзера. Поддерживаются файлы МРЗ, AIFF, FLAC, WAV (до 24 бит / 192 кГц). Размеры стримера: 120 x 42 x 120 мм, весит устройство менее 0,5 кг.

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