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Беспроводной Bluetooth-адаптер RHA


17.07.2020 09:10

 

 

Производитель аудио компонентов RHA (Глазго, Великобритания) выпустил новинку – Bluetooth-адаптер. Миниатюрный Wireless Flight Adapter (его вес – всего 24 г) предназначен для передачи звука с устройства без поддержки Bluetooth, но оснащённого 3,5-мм выходным разъёмом, на любые Bluetooth-наушники.

 

Ёмкость подзаряжаемого элемента питания адаптера позволяет ему работать без перерыва до 16 часов. На то, чтобы полностью зарядить аккумулятор, понадобится около двух часов. Благодаря модулю Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX можно передавать по Bluetooth звук в CD качестве. Совместимость с aptX Low Latency позволяет оптимизировать синхронизацию звука для просмотра видео.

 

Компактный адаптер будет полезен тем, кто часто совершает авиаперелёты; его также можно подключить к игровой консоли, кассетному плееру, спортивному тренажёру или ретро компонентам. Сигнал может передаваться одновременно на две пары наушников. Розничная цена устройства – 3990 рублей.

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