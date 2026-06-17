Беспроводной домашний кинотеатр UandKSound

17.06.2026 14:25

Кинотеатральный бренд UandKSound выводит на российский рынок новую беспроводную систему i3 Cinema – об этом объявила дистрибьюторская компания TL Sound. Позднее российским инсталляторам и конечным заказчикам будет доступны и новинки линейки встраиваемых акустических систем UandKSound C Series.



Система i3 Cinema обеспечивает полноценное многоканальное звучание без сложного монтажа; нет необходимости и в прокладке по всему помещению будущего кинозала акустических кабелей – сигнал передаётся по сети Wi-Fi 5 ГГц. Устанавливаемый комплект оборудования состоит из центрального блока-декодера, пяти активных потолочных акустических систем и беспроводного сабвуфера. Центральный блок оснащается HDMI-входами для подключения источников сигнала, HDMI-выходом для телевизора и оптическим входным разъёмом, поддерживает Bluetooth и интерфейс RS-232 для интеграции в системы автоматизации. Двухполосные колонки – со встроенными усилителями и коаксиальными динамиками. Мощность активного десятидюймового сабвуфера i Sub 500 составляет до 500 Вт. Конструкция – с акустическим лабиринтом, излучатель направлен вверх, что позволяет при относительной компактности корпуса сабвуфера получать глубокий бас.



Инсталляционная кинотеатральная линейка C Series – новинка модельного ряда UandKSound, впервые показанная на выставках ISE 2026 и Smart Home Expo 2026. Отличительные особенности входящих в неё моделей встраиваемых акустических систем – это ультратонкие магнитные грили для практически незаметной интеграции в интерьер, усиленная монтажная система и позолоченные акустические терминалы. Используемые твитеры – фирменные ленточные AMT нового поколения, с более широкой диаграммой направленности, улучшенной передачей высоких частот и гибкими возможностями настройки благодаря поворотной конструкции. На российском рынке эта серия АС появится в ближайшие месяцы.