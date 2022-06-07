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Беспроводной Final


07.06.2022 11:17

 

 

Японская компания Final анонсировала появление в её модельном ряду нескольких интересных новинок. Настоящий фурор на рынке обещают произвести первые в ассортименте бренда беспроводные наушники. На их разработку ушло два года; японские инженеры обещают, что их звучание будет таким же бескомпромиссным, как и у популярных фирменных проводных High End устройств.

 

Правда, пока про новинки известно мало. Одна из новых разработок – полностью беспроводные наушники-вкладыши ZE3000, вторая – накладные наушники UX3000 с системой активного подавления шумов ANC. Более подробная информация появится в ближайшее время.

 

Тем, кто не готов отступать от своих принципов и предпочитает классические варианты с проверенно высоким качеством звучания, производитель предложил модель D8000 Pro Limited Edition, наушники с планарными излучателями, выпущенные ограниченно партией.

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