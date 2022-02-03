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Беспроводной громкоговоритель с открытым дизайном


03.02.2022 12:00

 

 

Датская дизайн-студия Lyd by Dissing анонсировала свою новую разработку, беспроводной громкоговоритель Strøm с поддержккой Bluetooth и Spotify Connect (через Wi-Fi). Устройство – с полностью открытым дизайном, оно создано в рамках программы OPENNEXT, цель которой – продвижение коллективных разработок.  

 

Сегодня на рынке представлено множество акустических систем, не предназначенных для апгрейда. Часто потребители вынуждены покупать новые устройства им на замену задолго до того, как подошёл к концу жизненный цикл имеющихся. А производители, в свою очередь, выводят из ассортимента вполне актуальные и жизнеспособные модели. Потребительские товары с открытым дизайном, по мнению инициаторов программы OPENNEXT, позволят вырваться из этого замкнутого круга и уменьшить зависимость потребителей от тех или иных брендов.

 

В переводе с датского strøm означает «поток». Как и другие беспроводные аудиосистемы, Strøm может воспроизводить музыку и подкасты напрямую со смартфона, планшета или ноутбука. Его можно разместить на полке или на столе или повесить на стену. Конструкцию громкоговорителя может скопировать любой производитель – собственно, для этого колонка и создана. Все файлы с чертежами, инструкциями и пр. будут выложены в открытый доступ, скачать их можно совершенно бесплатно. Предполагается, что на базе Strøm будут разрабатываться другие аналогичные устройства, а уже имеющаяся информация упростит дальнейшую доработку, если другой производитель сочтёт её необходимой. К чертежам прилагаются рекомендации, в частности, по комплектации системы 2,5-дюймовым широкополосным динамиком SB Acustics, а также усилительным модулем Infineon.

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