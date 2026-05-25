Беспроводной проектор Acer H6546Ki


25.05.2026 12:01

 

 

Компания Acer предлагает удобное решение для тех, кто планирует обустроить дома собственный кинотеатр. Новинка модельного ряда Acer – DLP-проектор H6546Ki со встроенным двухдиапазонным Wi-Fi модулем для беспроводного подключения источников сигнала. 

 

Проектор оснащается DMD-матрицей DarkChip третьего поколения с нативным разрешением FHD 1920х1080 пикселей и возможностью интерполяции до WUXGA 1920х1200 пикселей. Размер изображения: от 28 до 305 дюймов по диагонали, при этом на расстоянии 3,3 м можно получить «картинку» размером 100 дюймов по диагонали. Оптика – со светосилой 2,5~2,67 и диапазоном фокусных расстояний 21,8~24 мм. Мощность лампы подсветки (OSRAM): 240 Вт. Пиковая яркость проектора: 5200 ANSI люменов; контрастность 17000:1. 

 

Двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) модуль Wi-Fi 802.11ac дополнен портами HDMI (х2) и USB; последний – с поддержкой опционального MiraCast-адаптера. Имеется встроенный динамик мощностью 3 Вт. Система автоматической корректировки трапеции – с диапазоном 40°; пользователям доступны ручная корректировка зума 1,1Х и фокусировка, а также широкий выбор тонких ручных корректировок искажений, по цветопередаче и по геометрии, в том числе для устранения бочковидных и трапецеидальных искажений, с подробными подсказками. Технология Acer LumiSence позволяет просматривать широкоформатный контент, а утилита Wall-Color Compensation / Black Board Mode – добиться желаемого результата по глубине цветопередачи без необходимости вывода изображения на специально подготовленную поверхность. Технология Acer ColorSafe II динамически снижает границы цветового спектра в зависимости от износа DLP-системы проектора, увеличивая срок службы последнего. Цветовой профиль Football Mode с повышенным контрастом предназначен для любителей смотреть спортивные состязания на большом экране.

