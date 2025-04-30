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Беспроводной проектор Acer X1228i


30.04.2025 17:18

 

 

Acer X1228i – компактный DLP-проектор с расширенными возможностями беспроводного подключения. Диапазон фокусных расстояний составляет от 21,85 мм до 24,01 мм, что позволяет устанавливать проектор на расстоянии от одного до 11,8 м до поверхности, на которую проецируется изображение. Новинка подходит для решения бизнес-задач, применения в учебных целях, а также для домашнего использования.

 

XGA-матрица (разрешение 1024х768 пикселей) поддерживает нативный вывод сигнала до 1920х1200 пикселей. Превосходная цветопередача (глубина до 30 бит, цветовой охват до 1,07 млрд. оттенков) достигается даже в помещениях с естественным дневным освещением – благодаря контрастности 20000:1, мощной (4800 лм) лампе подсветки OSRAM и фирменным системам улучшения цветопередачи LumiSense и ColorBoost 3D. Заявленный производителем уровень шума – всего 27 Дб в режиме Eco. К проектору подходят многие системы крепления сторонних производителей, что расширяет возможности его установки.

 

Набор интерфейсов Acer X1228i весьма обширен: это в том числе HDMI 1.4, VGA и компонентный выход, сервисные USB и RS232, аудиовход и аудиовыход. Беспроводной двухдиапазонный интерфейс Wi-Fi 802.11ac – с поддержкой Mirracast, Google Mirroring и приложения EZCast для организации потоковых трансляций по воздуху. Благодаря технологии HDMI 3D Display можно проецировать совместимый 3D-контент. В удобном меню предусмотрены как ручные, так и автоматические настройки, управление осуществляется с помощью пульта (входит в комплект поставки) или через внешние консоли с подключением по USB/RJ232. Мощность встроенной аудиосистемы: 3 Вт.

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