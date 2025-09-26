Беспроводной трансмиттер REL Airship Direct

26.09.2025 12:27

Компания REL объявила о начале продаж Airship Direct – беспроводного передатчика для использования с сабвуферами новой серии S.



Airship Direct – «новый этап в эволюции беспроводных трансмиттеров». Он заменяет традиционные передающие блоки (это означает, что его использование не ведёт к увеличению числа отдельных устройств в аудиосистеме) и не требует наличия соединительных кабелей и внешних блоков питания.Передатчик вставляется непосредственно в специальный разъём на задней панели усилителя Serie S, обеспечивая передачу аудиосигнала с ультранизкой задержкой и без компрессии. Отгрузки начнутся 20 октября нынешнего года.



Airship Direct подходит для стереосистем и линейных массивов. Использование передатчика значительно упрощает установку и подключение аудиосистемы.