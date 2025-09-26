ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Беспроводной трансмиттер REL Airship Direct


26.09.2025 12:27

 

 

Компания REL объявила о начале продаж Airship Direct – беспроводного передатчика для использования с сабвуферами новой серии S.

 

Airship Direct – «новый этап в эволюции беспроводных трансмиттеров». Он заменяет традиционные передающие блоки (это означает, что его использование не ведёт к увеличению числа отдельных устройств в аудиосистеме) и не требует наличия соединительных кабелей и внешних блоков питания.Передатчик вставляется непосредственно в специальный разъём на задней панели усилителя Serie S, обеспечивая передачу аудиосигнала с ультранизкой задержкой и без компрессии. Отгрузки начнутся 20 октября нынешнего года.

 

Airship Direct подходит для стереосистем и линейных массивов. Использование передатчика значительно упрощает установку и подключение аудиосистемы.

Связанные новости:
 Стильная мощь REL Serie S - 23.09.2025 22:24
 Беспроводные Audio Pro с поддержкой WiiM App - 08.09.2025 16:41
 «Умный» беспроводной сабвуфер WiiM - 29.07.2025 14:38
 Небанальный сабвуфер: REL T/9x SE  - 17.07.2025 13:00
 Беспроводной ТВ из России - 27.01.2021 10:15
 FM-трансмиттер NEOLINE Splash FM - 12.07.2015 13:00
 Wi-Fi медиатранслятор Defender Smart Transmitter X2 - 27.07.2014 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007