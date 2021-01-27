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Беспроводной ТВ из России


27.01.2021 10:15

 

 

Российский старт-ап Reasonance в рамках выставки CES 2021 представил прототип беспроводного телевизора. Несмотря на растущий интерес к беспроводным технологиям ни один производитель до сих пор не заявлял о том, что смог применить их при разработке новых моделей телевизоров.

 

Решение, которое предложили инженеры Reasonance, заключается в использовании отдельного электрического трансмиттера и приёмника. В пресс-релизе говорится: «Reasonance – это принципиально новая технология беспроводной передачи энергии, в которой используются как магнитные, так и электрические поля, в отличие от других технологий, использующих только магнитный резонанс. Это обеспечивает высокую эффективность беспроводной передачи энергии и снижает затраты на 80-90% по сравнению с конкурирующими технологиями». Передача осуществляется на расстояние более метра.

 

Прототип, показанный на выставке (напомним, она прошла в цифровом формате) – это 40-дюймовый телевизор с внешней приёмной катушкой, расположенной на его задней панели. Теоретически её можно встроить внутрь корпуса ТВ, но не плоского, а также разместить в стеновой или мебельной нише – на работоспособность устройства это не повлияет.

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