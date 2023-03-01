ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Беспроводной звук высокого разрешения: ждать недолго


01.03.2023 12:44

 

 

Компании MQA, PSB Speakers и стартап Sonical работают над созданием первых в мире беcпроводных Hi-Res наушников. В продаже они должны появиться в начале следующего года под брендом PSB.

 

Высококачественное беспроводное соединение обеспечивает новейшая технология MQA – кодек SCL6. Разработчики обещают, что он значительно повышает качество звука в наушниках и других беспроводных портативных устройствах. Роль компании Sonical в этой коллаборации – создание операционной среды CosmOS. Если описывать её возможности вкратце, суть в следующем: устройства на базе этой ОС оказываются открыты для всех приложений, что даёт потребителю-владельцу наушников возможность использовать любые приложения сторонних производителей (так же, как это происходит при использовании смартфонов). В свою очередь, производители, разрабатывающие новые модели наушников на базе CosmOS, могут сделать свои новинки более высокоинтеллектуальными и предложить потребителям более гибкий и универсальный доступ к разнообразному контенту.  

 

Гордон Симмондс (Gordon Simmonds), президент и генеральный директор компании Lenbrook Industries, владеющей торговой маркой PSB Speakers, подчёркивает, что речь идёт о создании «нового эталона высококачественных портативных аудиоустройств, обеспечивающих звучание высокого разрешения».

Связанные новости:
 Наушники с технологией костной проводимости - 16.02.2023 11:19
 Sony Walkman: реинкарнация - 18.01.2023 11:13
 FiiO: медиаплеер для аудиофилов - 30.12.2022 13:54
 Новый кодек MQA для беспроводных устройств - 10.11.2022 10:40
 PSB достиг совершенства - 29.08.2022 15:09
 PSB Speakers готовится к юбилею - 05.07.2022 00:09
 CD-качество Edifier NeoBuds Pro S - 17.06.2022 13:53
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007