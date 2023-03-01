Беспроводной звук высокого разрешения: ждать недолго

01.03.2023 12:44

Компании MQA, PSB Speakers и стартап Sonical работают над созданием первых в мире беcпроводных Hi-Res наушников. В продаже они должны появиться в начале следующего года под брендом PSB.

Высококачественное беспроводное соединение обеспечивает новейшая технология MQA – кодек SCL6. Разработчики обещают, что он значительно повышает качество звука в наушниках и других беспроводных портативных устройствах. Роль компании Sonical в этой коллаборации – создание операционной среды CosmOS. Если описывать её возможности вкратце, суть в следующем: устройства на базе этой ОС оказываются открыты для всех приложений, что даёт потребителю-владельцу наушников возможность использовать любые приложения сторонних производителей (так же, как это происходит при использовании смартфонов). В свою очередь, производители, разрабатывающие новые модели наушников на базе CosmOS, могут сделать свои новинки более высокоинтеллектуальными и предложить потребителям более гибкий и универсальный доступ к разнообразному контенту.

Гордон Симмондс (Gordon Simmonds), президент и генеральный директор компании Lenbrook Industries, владеющей торговой маркой PSB Speakers, подчёркивает, что речь идёт о создании «нового эталона высококачественных портативных аудиоустройств, обеспечивающих звучание высокого разрешения».



