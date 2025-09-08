ВХОД НА САЙТ

Беспроводные Audio Pro с поддержкой WiiM App


08.09.2025

 

 

Audio Pro и WiiM объединили усилия и разработали линейку беспроводных акустических систем, получившую название W-generation («поколение W»). В неё входят десять моделей, от маленьких настольных A10 MkII W до больших напольных колонок A48 W.

 

Фактически некоторые акустические системы из этого десятка уже присутствовали в ассортименте Audio Pro; они были усовершенствованы – улучшено звучание, и, главное, устройства теперь поддерживают стриминговое приложение WiiM, основными достоинствами которого являются быстродействие, интуитивно понятный интерфейс, расширенные настройки эквалайзера, а также возможность интеграции в мультирум-систему и объединения нескольких колонок в кластеры. Кроме того, обладатель этих громкоговорителей благодаря приложению получает прямой доступ к Spotify, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Deezer, iHeartRadio, Napter и TuneIn. Колонки поддерживают и приложение Audio Pro; а группировать можно и новые устройства из линейки W-generation, и громкоговорители старых моделей.

 

В серию входят настольные A15 W и питающаяся от встроенного аккумулятора A10 MkII W; три активные модели: полочные A28 W и напольные A38 W и A48 W; а также «однокоробочные» стереосистемы C5 MkII W, C10 MkII W и C20 W и большие Drumfire D-2 W и Drumfire W. В продаже новинки появятся в октябре нынешнего года.

